Украина по решению ЕСПЧ выплатила 818 тыс. грн люстрированным чиновникам

В Министерстве юстиции Украины рассказали о компенсациях, которые выплатили люстрированным чиновникам. Украина выплатила около 818,8 тысяч гривен.

Об этом в Минюсте сообщили в ответ на запрос РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен. Однако, экс-прокурор Олег Пидгайный считает, что выплаты могут составить миллиарды гривен.

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Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

По его оценкам, в ЕСПЧ уже обратилось около 140 бывших чиновников, уволенных в рамках закона об очищении власти.