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ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд

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ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд
Пенсионный фонд Украины начал выплату единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины профинансировано 2 242,8 млн грн для 280,3 тыс. человек.

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Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержден Кабинетом Министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря 2020 года.

ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд 01

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Владислав Обужеванний
    Нет конечно. Я к тому, что какие нахрен 8 тыс он еще хочет. Занимаются ********** государства и еще деньги требуют. Пооформляются ФОПами на 1-ю группу и платят в месяц налог 210 грн 20 коп. А потом бегут пенсии требовать, всякие пособия... А я больше 3 тыс налогов плачу в месяц наемный работник. Так от кого больше польза государству, от меня или этого торгаша?
  • Підлога Маккартні
    ФОПам и наемным работникам начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7997
  • Дядя Вова 542d1227
    Подтверждаю. Пол часа назад пришли на карту. Я очень удивлен, если честно.
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