За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 30 человек, выявлен 1 381 случай, среди заболевших 91 ребенок и 42 медика, - Кличко

В Киеве с начала пандемии подтвердили 103 663 случая коронавирусной инфекции.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки выявили 1 381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1 779 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 42 медика. Всего за время пандемии заболели 3 639 столичных медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус побороли 34 928 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 288. В Деснянском -165 и в Днепровском районе - 152 случая.

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