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Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому

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Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану, подтвердил член комитета Сергей Рахманин (фракция "Голос")

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина.

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", – сказал Рахманин.

Как сообщалось, раннее фракции "Голос" и "Европейская солидарность" требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.

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Топ комментарии

  • Oljik
    Элдак - це той чорт, у якого Зленський презедентом тенісує?))
  • Підлога Маккартні
    А когда выразят недоверие вице-презеденту Андрею Елдаку?
  • Виктор Азовцев b465a5d8
    Таран совково-номенклатурный генерал который всю свою так называемую "службу" в Армии знал досконально что солдаты должны в первую очередь уметь красить траву,листья на деревьях и бордюры и день и ночь маршировать на плацу. Боевая подготовка им не нужна так как по мнению Тарана кроме США у Украины врагов нет а они далеко да и Россию можно попросить помочь ,ведь у нас с неё нет войны а всего лишь какой то конфликт. Кстати такое же примитивное мышление и у Зеленского который и подбирает на такие должности себе подобных неандертальцев. У них одинаковое примитивное мышление и полностью отсутствует анализ происходящего и способность критического мышления.
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