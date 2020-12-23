Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому
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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением недоверия министру обороны Андрею Тарану, подтвердил член комитета Сергей Рахманин (фракция "Голос")
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина.
"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", – сказал Рахманин.
Как сообщалось, раннее фракции "Голос" и "Европейская солидарность" требовали отставки министра обороны Андрея Тарана с занимаемой должности.