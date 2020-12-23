71% граждан считает, что дела в Украине идут в неправильном направлении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг" проведенного 16-20 декабря, 18% считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, в то же время большинство (71%) - противоположного мнения.

Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение. По финансовой ситуации в семье: 56% почувствовали ухудшение, 37% - отсутствие изменений, лишь 7% - улучшение. Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения, говорится в результатах опроса, передает Цензор.НЕТ.

По данным социологов, среди населения преобладают эмоции разочарования (42%) и надежды (32%).

"Ключевыми общенациональными проблемами граждане считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса. При этом на личностном уровне к перечисленным проблемам добавляется еще и низкое качество медицины, а проблема экономического кризиса уже возглавляет "рейтинг проблем".

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В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросло с 53 до 63%.

Деятельностью президента Зеленского довольны 32% опрошенных, не удовлетворены - 65%. Работой главы Верховной Рады Разумкова довольны 30%, недовольны - 51%, затруднились оценить - 19%. Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны - 65%, затруднились оценить - 18%. Работой Правительства и Парламента граждане довольны меньше - почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% - положительные.

46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% - порядочность, 13% - независимость от олигархов. Оценивая признаки, которые им не нравятся во власти, респонденты были более определенными: 40% сказали, что им не нравится некомпетентность, 36% - зависимость от олигархов, по 28% - коррумпированность и хаотичность, 14% - неэффективность. При этом, за последние полгода уменьшились оценки неэффективности, зато выросли - некомпетентности, коррумпированности и хаотичности", - свидетельствуют результаты опроса.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020.