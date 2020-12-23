"Слуга народа" Шевченко встречается в Минске с представителями непризнанной власти и живет в мире фантазий, - нардеп "СН" Гурин
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Нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко ездит в Минск, где встречается с представителями непризнанной Украиной власти, чем хвастается в соцсетях.
Об этом сообщил его коллега по партии Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ.
"Евгений Шевченко живет в мире фантазий, где в Беларуси ничего не произошло, выборы у людей не украдены и Украина не признает захват власти в Беларуси", - написал Гурин, комментируя пост Шевченко, в котором тот похвастался встречей с председателем комиссии по международным вопросам Национального Собрания Беларуси.
Гурин также сообщил о своей поддержке народа Беларуси и призвал коллег по фракции присоединиться и "высказаться в поддержку белорусов и здравого смысла".
"Нельзя, чтобы об отношении Украины к событиям в Беларуси делали выводы по Евгению Шевченко", - резюмировал он.