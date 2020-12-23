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По результатам этого года Польша может войти в ТОП-3 торговых партнеров Украины, - Дещица

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По результатам этого года Польша может войти в ТОП-3 торговых партнеров Украины, - Дещица
По результатам этого года Польша имеет шансы войти в тройку крупнейших торговых партнеров Украины в мире.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"При сохранении нынешней положительной динамики двусторонней торговли, по результатам 2020 года Польша имеет шанс не только наверстать показатели 2019 года (7,4 млрд долл. - Ред.), но и уверенно войти в топ-3 торговых партнеров Украины в мире, опередив Германию", - сказал Дещица.

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По его словам, в этом году, несмотря на неблагоприятные эпидемиологические обстоятельства, Украине удалось избежать "черного" сценария и удержать прошлогодние объемы товарооборота с Польшей.

Как сообщил посол, по результатам 10 месяцев 2020 года Польша остается четвертым крупнейшим торговым партнером Украины в мире после Китая, Германии и России с объемом двусторонней торговли товарами в почти 6 млрд долларов США. Кроме того, Польша является вторым крупнейшим в мире после Китая рынком для украинского экспорта товаров с объемом 2,6 млрд долларов.

По словам Дещицы, Киеву и Варшаве недавно удалось договориться, чтобы количество разрешений обеих стран на автомобильные грузоперевозки в 2021 году было не ниже нынешнего уровня - по 160 тысяч.

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"После длительных дискуссий украинской стороне удалось не допустить уменьшения квот обмена разрешениями на 2021 год и удержать их на уровне предыдущего года - 160 тысяч разрешений. Понятно, что этого недостаточно. Поэтому обязательно в следующем году будем возвращаться к вопросу предоставления украинским грузовым перевозчикам дополнительных разрешений", - подчеркнул посол Украины в Польше.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Andy Sok
    Блин, вот же ... типа оптимисты.
    Читаем статью внимательно.
    "При сохранении нынешней положительной динамики двусторонней торговли, по результатам 2020 года Польша имеет шанс не только наверстать показатели 2019 года (7,4 млрд долл. - Ред.), но и уверенно войти в топ-3 торговых партнеров Украины в мире, опередив Германию", - сказал Дещица.Источник: https://censor.net/ru/n3238608

    Т.е. суммарно оборот = 7,4 млрд. Запоминаем.
    Теперь там же.
    Кроме того, Польша является вторым крупнейшим в мире после Китая рынком для украинского экспорта товаров с объемом 2,6 млрд долларов.Источник: https://censor.net/ru/n3238608

    Экспорт = 2,6 млрд.
    Вычисляем импорт:
    7,4 - 2,6 = 4,8 млрд.
    Вычисляем сальдо:
    2,6 - 4,8 = -2,2млрд.

    То есть, мы тратим на 2,2млрд. больше чем зарабатываем. На торговле с Польшей.
    Друзья, Пол, да? Ты еще скажи что равноправные, громче смеяться буду.
    Равноправные - это когда сальдо плюс-минус равное.
  • Andy Sok
    Давай так.
    Сколько польских Товаров можно купить, скажем, в Сильпо.
    А сколько украинских - в Biedronke
  • Andy Sok
    Да, факты иногда... неумолимы.
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