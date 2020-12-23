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МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч

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МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч
Министерство иностранных дел Украины демонтирует из зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крэч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - отметил он.

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Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter о том, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интелектауальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - написал он.

Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    В своїй дурці прибери.
    Постав Лінокс і КАспєрского.
  • Sergey Paschenko
    Безграмотные ослы. Сначало месяц назад подписали с Хуавей меморандум о закупке аппаратных платформ для правительства. Я еще тогда удивлялся, - правительство сша и других стран отказывается от хуавей как потенциально шпионского, а наши закупают. Зелень не способна быть в тренде и знать что вокруг происходит.
  • dtrscnij grsrt
    Китай, старший брат рашки.
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