МИД Украины уберет все оборудование Huawei из своих зданий, - замгоссекретаря США Крэч

Министерство иностранных дел Украины демонтирует из зданий ведомства все оборудование китайской компании Huawei.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крэч, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei из своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - отметил он.

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Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в Twitter о том, что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интелектауальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников.

"Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - написал он.