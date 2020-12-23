Рейтинг партий: "СН" - 21,1%, ОПЗЖ - 17,3%, "ЕС" - 15,2%, "Батькивщина" - 10,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 21,1% среди готовых голосовать и определившихся с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы проголосовать 17,3%, партию "Европейская солидарность" - 15,2%, партию "Батькивщина" - 10,9%. По 4,8% поддержали бы Радикальную партию и партию "Украинская стратегия Гройсмана", 4,3% - партию "За майбутне", 3,8% - партию "Сила и честь", 3,5% - "Голос", по 3,4% - партию Шария и ВО "Свобода", 3,3% - УДАР Виталия Кличко. Рейтинг других политических сил - менее 2%", - говорится в результатах опроса.

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Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020