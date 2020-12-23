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СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

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СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым
Служба безопасности не раскрывает деталей расследования.

Служба безопасности Украины расследует возможные поставки титанового сырья производства Объединенной горно-химической компании в оккупированный Крым.

Об этом свидетельствует ответ на запрос "Главкома" в СБУ.

"Изложенные вами обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства от 06.07.2020", – говорится в ответе СБУ.

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования, ссылаясь на статью 222 Уголовного Кодекса "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования". 

СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым 01

Как сообщалось, по данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto, подписанному вр.и.о. главы госкомпании Артуром Сомовым.

За соблюдением условий контракта и отправку груза отвечает заместитель главы правления Татьяна Гогенко.

Ранее топ-менеджмент ОГХК снял с себя ответственность за поставки продукции в Крым.
В государственной компании объяснили, что сбывают свою продукцию в Украину, а "дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя".

Напомним, вр.и.о главы ОГХК Артур Сомов подписал с контракт с Belanto 13 октября. Чехи обязались приобрести 50 тыс. тонн иршанского ильменита компании до конца текущего года на сумму 6,453 млн евро с отсрочкой платежа в 35 дней.

Один раз в схеме по контракту ОГХК с Belanto участвовало судно SALVINIA. Оно также перегружало ильменит на SOURIA. После этого груз отправлялся на Крым через Тамань, РФ.

На этот раз за партией ильменитового концентрата в 10 тыс. тонн производства Иршанского ГОКА из болгарского порта в Варне вышло судно BOGDAN.

Отправка продукции ОГХК в Крым ведется в обход предупреждений СБУ. 

Топ комментарии

  • Vladimir Soukhov
    Когда кто-то едет из Украины в оккупированный Крым, то пограничники и таможенники при пересечнии границы вывернут у него все карманы и найдут или серебрянные монеты или золотые изделия.Тут сотнями и тысячами тонн идёт стратегическое сырьё для ракет и никого это не интересует правда взятки успевают снять, но груз не засветили.
  • ALEX SUROVV
    Сейчас на лучшего друга Фирташа- безальтернативного торгового партньора с РФ Петьку выйдут
  • Светлана Науменко
    Как наших разведчиков ГУР МО избивать, бросать в СИЗО и угрожать отдать на расправу в ДНР - это СБУ может.
    А пресечь преступную торговлю на корысть нашему врагу, чтобы им легче было убивать наших солдат - это они годами только расследуют. Видно, входят в долю и кормятся с этого. Недаром Баканов обнимается с Медведчуком.
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