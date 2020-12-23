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Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, в мае таких было 39,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-20 декабря, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют - 56%. Кроме того, по данным социологов, 30% опрошенных доверяют В.Кличко одновременно 58% - ему не доверяют. В.Гройсману доверяют - 29%, не доверяют - 61%. Д.Разумкову - 27% и 30% соответственно (еще 27% - его не знают). Ю.Тимошенко - доверяют 25%, не доверяют - 73%. Ю.Бойко - 24% и 55% соответственно (17% - его не знают). П.Порошенко - 23% и 74%, В.Медведчуку - 19% и 66% (12% - не знают). Действующему премьер-министру Д.Шмигалю доверяют 16%, четверть не знают его и более половины - ему не доверяют.

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"Лучший баланс доверия / недоверия имеют Президент Зеленский (-15%) и глава парламента Разумков (-13%). У В.Кличко разница составляет -28%, Ю.Бойко - -31%, В.Гройсмана - 32%, Д.Шмигаля - -38%. Худшие показатели у В.Рабиновича (-46%), Медведчука (-47%), Ю.Тимошенко (-48%) и П.Порошенко (-51%)", - отмечают авторы исследования.

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 14,3%, Ю.Бойко - 10,1%, Ю.Тимошенко - 9,8%. Медведчука - 7,7%, В.Гройсмана - 6,4%, И.Смешко - 6,0%, Д.Разумкова - 4,1%, О.Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%", - говорится в результатах опроса.

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Отметим, что согласно опросу "Рейтинга", проведенному в июле 2020 года, за кандидатуру Владимира Зеленского на пост главы государства готовы были проголосовать 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, в июне - таких было 34,6%, в мае - 39,3%.

Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 39,3% до 26,5%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 16-20 декабря 2020

Автор: Степан Гутник

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  • Гыг с Вами
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    Два дня не открывал ФБ. А тут уже Подоляк рассказывает о равнодушии Зеленского к Порошенко (ага, верим...)) и заявляет, что Пятый президент должен уйти из политики.

    Да что ж такое! Как только рейтинг ЕС перегнал рейтинг ОПЗЖ и практически догнал "слуг", из каждого утюга слышны голоса, о том, что Порох должен уйти.

    Знаете что, Оля Полякова, Верка Сердючка, Юрий Лоза, мама Римма, папа Саша, дядя Юзик и прочие, чья очередь высказаться по этому поводу... Порох - единственный политик в Украине, который умеет собирать камни, брошенные в него, и строить из них новый пьедестал. Становясь при этом только сильнее.
    Перетопчетесь...
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Рейтинг Зеленского как зеленый воздушный шарик - его постоянно приходится надувать.
    Но даже у "надувателя" уже дыхалка слабеет...
  • Стрелок
    Президентский рейтинг: 26,5% - за Зеленского, 14,3% - за Порошенко, 10,1% - за Бойко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 697
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