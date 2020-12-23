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Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ

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Послы стран G7: Важно сохранить продвижение Украины по пути реформ
Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудили важность сохранения пути реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в Twitter в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем послы стран G7 обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19 и важность сохранения пути реформ в Украине. Мы надеемся на продолжение сотрудничества в новом году!" - сообщили послы.

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Путь реформ заканчивается на кончиках пальцев Бени, на которые насажена зеленая кукла..,
    и в "глазах Путина", в которые завороженно пялится зеленый "бандерлог".
  • Стронг Рок
    Послов нужно уже посылать.
  • Мамонов
    Реформи і ВАЗеленський? це просто сміх. Наївні західні ліберали ще надіються, що в зелених є мізки і прагнення до змін.
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