Поддельную вакцину от коронавируса в "чемодане" будет трудно завезти, - "слуга народа" Радуцкий
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".
По его словам, что касается попадания в Украине поддельной вакцины, то такого не может быть, потому что вакцину будут ввозить официально по квоте, которую имеет Украина, как страна, подписавшая соглашение с COVAX.
"В свободной продаже вакцина появится это еще не сегодня и не завтра, потому что вакцина будет закупаться государством, а я не думаю, что там возможна закупка фальсификата. Из-за того, что большой спрос в мире на вакцину, то в "чемодане" будет очень трудно завезти. Вакцина бывает некачественная, которая неправильно везлась, не применялся температурный режим. А в свободной продаже она появится не скоро", - сказал Радуцкий.
Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило национальный план вакцинации от COVID-19, согласно которому в течение 2021-2022 годов планирует вакцинировать 20 млн украинцев.