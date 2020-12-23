У Украины будет выбор, где и какую вакцину покупать, - "слуга народа" Радуцкий
Об этом нардеп заявил в эфире "Громадського радіо", передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что должно быть не меньше 7 млрд (на закупку вакцины. - Ред), это тот минимум, который должен быть", - говорит Радуцкий.
По его словам, в следующем году будет создан фонд, который будет наполняться деньгами именно на приобретение вакцин. Это было в постановлении Рады и правительство обещает выполнить это. 2, 6 миллиарда - это минимальная цифра, которая будет заложена в бюджет, но деньги еще будут добавлять.
Отмечается, что по системе COVAX Украина получит вакцину бесплатно.
"Мы ведем переговоры со всеми производителями, к сожалению, сейчас есть два производителя, которые уже официально разрешены - это Pfizer и Biontek. Сейчас еще три производителя получили вакцины, они будут в этом году зарегистрированы и в Украины будет выбор, что покупать и где покупать. Мы вакцину официально получим по системе COVAX в феврале - в начале марта, но есть договоренность, что может так быть, что в феврале мы можем получить вакцину по закупкам для государства за деньги, а для людей - это бесплатное вакцинирование", - добавил Радуцкий.