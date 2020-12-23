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Доступ к главной елке в Киеве ограничивать не будут, на открытом пространстве передача инфекции очень мала, - Рубан

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Доступ к главной елке в Киеве ограничивать не будут, на открытом пространстве передача инфекции очень мала, - Рубан
Главная елка в Киеве не будет закрыта для посещения киевлян и гостей столицы. Карантинные ограничения будут касаться только скопления людей в местах для развлечений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссілкой на РБК-Украина, об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Закрытие елки не предвидится, на открытом пространстве передача инфекции очень мала. Поэтому сегодня рассматривается, прежде всего, вопрос массового скопления людей", - отметил Рубан.

Он также ответил на вопрос, как будет контролироваться скопление людей на Софийской площади с учетом того, что на открытии елки 19 декабря было очень много людей.

"На ярмарках есть организаторы, которые отвечают за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. Если это не будет соблюдаться, к данным субъектам хозяйствования будут применяться меры... А что касается открытого пространства, прогулки в парке, возле елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только возле мест для развлечений", - добавил Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новогодние зоны в Киеве, где не соблюдают правила карантина, будут закрывать, - Рубан

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут закрыть новогодние зоны, если организаторы проигнорируют противоэпидемические меры.

В то же время в Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон.

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Главное соблюдать санитарную дистанцию в 1,5 -2 метра и не оказаться " по ветру" по отношению в больному, да еще что бы все были в масках ( правильно одетых) и т.д. А так конечно " все нормально", заразиться " мало реально".
  • Підлога Маккартні
    Нада там отряд беркутовцов поставить, как вчера на концерте 95го, а то мало ли)))
  • Сергей Сергиенко 61008cd6
    И автозаки подогнать )
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