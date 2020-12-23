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В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон, - Госпотребслужба

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В Киеве не будут проводить спецпроверки ресторанов и новогодних зон, - Госпотребслужба
В Киеве не будут проводиться специальные проверки по соблюдению противоэпидемических мероприятий ресторанного бизнеса и новогодних зон. Проверки будут проводиться в обычном режиме.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ.

Всего в столице работают 10 мобильных групп. В их состав входят представители Национальной полиции, Госпотребслужбы и муниципальной охраны.

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"Они будут по жалобам потребителей приезжать. Они выезжают на жалобы ежедневно. Это ежедневная работа и она не прекращается и не тормозится. Но акцент сегодня в связи с новогодними праздниками действительно на новогодние ярмарочные мероприятия, ТРЦ и ресторанный бизнес", - сказал Рубан.

Он добавил, что в новогоднюю ночь мобильные бригады выезжать по жалобам не будут.

"Обращения будут рассматриваться в тот же день в течение 24 часов. Это не Национальная полиция, не угроза для жизни, поэтому мы это будем решать в плановом порядке", - отметил Рубан.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • faust7808
    Оооо. Все в "велюр"и в "navy", локдаун для своих, как и ожидалось ) фопам привет...
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Гепа заберет с собою некоторых после этого праздника, но попозже..
  • leshiy_com
    просто проверяющие сами там отдыхать будут!
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