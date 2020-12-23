Пандемия COVID-19: правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины

Правительство Чехии вводит комендантский час и закрывает почти все магазины с 27 декабря из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Известия, об этом сообщил в среду, 23 декабря, министр здравоохранения республики Ян Блатны на пресс-конференции после заседания правительства.

"Продление чрезвычайного положения до 22 января и ужесточение противоэпидемических мер с 27 декабря", — следует из сообщения канцелярии правительства Чешской Республики.

Власти Чехии решили усилить санитарно-ограничительные меры из-за ситуации с COVID-19.

С 27 декабря будут закрыты все магазины, кроме продуктовых, товаров первой необходимости, служб быта и аптек.

Жителям разрешено собираться группами не более двух человек, исключением станут члены семьи. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 05.00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия передала украинским медучреждениям средства индивидуальной защиты в рамках гумпомощи

В начале сентября в Чехии возобновился обязательный масочный режим в общественных местах.

В октябре власти Чехии ограничили передвижение граждан по республике в связи с распространением коронавирусной инфекции.