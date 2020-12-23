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Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин

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Министр обороны Таран провалил все, что мог, а Зеленский даже не в состоянии оценить, что происходит, - нардеп "Голоса" Рахманин
По мнению председателя фракции "Голос", члена комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, президент должен уволить министра обороны Андрея Тарана из-за провальной работы министерства.

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад за подписью председателя комитета, в котором есть представители всех фракций и в котором большинство от "Слуги народа", было отправлено письмо на верховного главнокомандующего, где комитет признал работу профильного министра неудовлетворительной. Это означало бы, что президент должен внести представление на увольнение его с должности. Потому что все, что можно провалить, министр провалил", - рассказал Рахманин.

По словам Рахманина, Таран провалил абсолютно все, а президент Зеленский "не в состоянии оценить, что происходит".

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"Если мы говорим о системе власти как о системе, то ответственным должно быть первое лицо. То есть глава исполнительной власти - премьер, и президент - человек, который отвечает в данном случае за безопасность и оборону. Рада назначает и увольняет министра иностранных дел, министра обороны, но делает это по представлению президента. И президент отвечает за эту сферу. Человек провалил абсолютно все, а президент, судя по всему, даже не в состоянии оценить, что происходит. У него нет критериев, по которым он должен оценить деятельность министра обороны. По-моему, он до сих пор не до конца понимает, за что этот человек должен отвечать, почему он плохой министр, а не хороший", - добавил Рахманин.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зеленский всё оценил-повесток больше не будет.
  • Tesoro Malu
    Міністр оборони Таран провалив усе, що міг, а Зеленський навіть не здатен оцінити, що відбувається, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 727
  • Чайка Київ
    Чому зразу, провалив? Може, якраз, навпаки. Виконав поставлене перед ним завдання.
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