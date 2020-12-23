Ночная погоня в Киеве: убегавший водитель выстрелил себе в голову, чтобы не сдаваться патрульным
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
В ночь на 23 декабря, 26-летний водитель автомобиля Hyundai проигнорировал требование патрульного об остановке и стал убегать. Погоня за автомобилем продолжалась до тех пор, пока один из экипажев не заблокировал беглецу движение. Также с целью остановки автомобиля патрульные применили табельное оружие.
"Осознав, что бежать некуда, водитель-беглец совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из имеющегося у него травматического пистолета. Мужчину госпитализировали и прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение водителю о подозрении по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей).
Правовой квалификацией действий патрульных будет заниматься территориальное управление ГБР в г. Киеве и Киевской области.