Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)
Об этом сообщает Министерство обороны на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.
Отметим, что возможно глава Минобороны имел в виду "фальстарт".
Позже Министерство обороны удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".
"Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому.