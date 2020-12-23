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Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)

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Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)
Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование об отставке, назвав его "фальцетом" и заявил, что еще не время открывать "третий конверт".

Об этом сообщает Министерство обороны на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.

Отметим, что возможно глава Минобороны имел в виду "фальстарт".

Министр обороны Таран назвал требование об отставке фальцетом 01

Позже Министерство обороны удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".

"Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорится в сообщении.

Министр обороны Таран назвал требование об отставке фальцетом 02

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • Gal
    Фальцет, фальстарт... акакаяразніца? Правда, зебуїни?
  • Sergii Ustim
    Таран, выпиши себе большую премию, за то что ВСУ год не стреляют по врагу, и идииии...
  • Leo Kot
    Анка - Была на балу у белых, произвела там фураж!
    Чапаев - дура, не фураж а фужер! Фурманов, скажи, как правильно?
    Фурманов - я в этом сам не копенгаген!
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