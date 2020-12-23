Министр обороны Таран назвал требование об отставке "фальцетом" (обновлено)

Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование об отставке, назвав его "фальцетом" и заявил, что еще не время открывать "третий конверт".

Об этом сообщает Министерство обороны на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.

Отметим, что возможно глава Минобороны имел в виду "фальстарт".

Позже Министерство обороны удалило пост и опубликовало новый с объяснением слова "фальцет".

"Фальцет (итал. Falsetto от falso (итал.) - ложный) верхний головной регистр певческого голоса, беден обертонами, тембрально проще основного грудного голоса исполнителя. Напоминает писк. Звучит мягко, несильно и резко, иногда имеет глухое звучание", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности выразил недоверие главе Минобороны Тарану и направил соответствующее письмо Зеленскому.

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