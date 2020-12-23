Нужна инвентаризация договоренностей: в Кремле назвали условие для следующей встречи в "нормандском формате"

Сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате (Россия, Франция, ФРГ, Украина) можно обсуждать только после выполнения договоренностей предыдущей встречи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия", об этом в среду, 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Перед тем как говорить о сроках, нужно все-таки как-то инвентаризировать реализацию тех договоренностей, которые [на саммите] в Париже [в декабре 2019 года] были достигнуты. И в этом плане вы знаете, что похвастаться сильно нечем", - сказал Песков.

Он отметил, что тема ситуации на юго-востоке Украины неоднократно поднималась в телефонных переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона.

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Напомним, ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года в Париже в "нормандском формате".