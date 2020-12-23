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Предсказать, будет ли COVID-19 у больного в тяжелой форме или нет, можно по общему анализу крови, - нидерландские ученые

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Предсказать, будет ли COVID-19 у больного в тяжелой форме или нет, можно по общему анализу крови, - нидерландские ученые
Предсказать с высокой степенью точности, будет ли COVID-19 у больного иметь сложное течение или нет, можно по общему анализу крови (ОАК).

Об этом в журнале eLife пишет международная группа исследователей с центром в нидерландском Университете Неймегена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Авторы задались целью выяснить, можно ли предсказать по ОАК, заболеет госпитализированный серьезно и потребуется ли ему лечение в реанимации, – ведь COVID-19 сопровождается специфическими изменениями в кровяных тельцах, которые можно увидеть до ухудшения состояния пациента.

Были изучены данные 982 взрослых пациента в 11 больницах по всей Европе.

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Предложенный метод позволяет определить, активированы ли иммунные клетки в крови. Оказалось, что именно эти активированные клетки больше присутствовали у пациентов с COVID-19 с будущим тяжелым течением, в том числе на ранней стадии.

Разработанный учеными алгоритм дал 93-процентную надежность в шестидневный прогностический период. "Это облегчит медикам оценку ожидаемой клинической картины", – считают они, добавляя, что ОАК обычно полностью автоматизирован, доступен и дешев.

Авторы призвали заинтересованных связаться с ними для уточнения методики, если к изложенному в журнале материалу остались вопросы.

Отметим, ОАК – врачебный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина, количество лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов (скорость их оседания и другие параметры), цветовой показатель, гематокрит и другие показатели крови. Для проведения анализа чаще всего используют автоматические анализаторы.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    Начнем с того, что у нас вообще врачами не принято назначать анализ крови при заболевании! Обычно, сходу ставится диагноз ОРЗ и назначают противовирусное, антибиотик и противогрибковое, так чтобы не утруждать себя с выяснением точного диагноза!
    Анализ крови назначат только если вы упорно не хотите выздоравливать после первой попытки вас вылечить методом "научного тыка"
  • ЯЗНАЮ Яумный
    "Разработанный учеными алгоритм дал 93-процентную надежность в шестидневный прогностический период. "Это облегчит медикам оценку ожидаемой клинической картины", - считают они, добавляя, что ОАК обычно полностью автоматизирован, доступен и дешев."

    Нам эти прогнозы до фени! У нас , шо так, шо эдак...
    -если ты без бабла и не депутат , то всё однокуйственно . Все равно сдохнешь что в больничке, что дома)Источник:https://censor.net/ru/n3238655
  • Олєкса Москаленко
    Все геніальне просте, але не все просте геніальне.
    У нас зразу зроблять з мухи слона і ціна на аналіз крові зросте на 300-500%
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