Отдел Львовского горсовета опубликовал на YouTube карту Украины без оккупированного РФ Крыма

На одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета опубликовали четыре видео с картой Украины без оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Ролики изготовила общественная организация "Батьки в дії" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове. Видео опубликовали во вторник, 22 декабря, но уже на следующее утро их удалили, пообещав переделать через эпизод с картой.

На 24 секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета, есть карта Украины без оккупированного Крыма. Отдел партнерства Львовского горсовета является партнером этого проекта, а производством всех видео занималась известная во Львове общественная организация "Батьки в дії".

Все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Батьки в дії". Председатель ОО "Батьки в дії", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что видео переделывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без оккупированного Крыма.

"Проект делали родители, пластуны на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без злых намерений все трое пропустили (карту без Крыма. - Ред.). ... Извиняемся за такую ​​опечатку. Крым - это Украина!" - сказала Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

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