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Зеленский пригласил Алиева в Украину

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Зеленский пригласил Алиева в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения и пригласил его посетить Украину.

Об этом говорится в официальном поздравлении украинского лидера, текст которого опубликовал АЗЕРТАДЖ, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень приятно подчеркнуть, что в период Вашего президентства Азербайджанская Республика утвердилась в качестве регионального лидера, а наши двусторонние отношения поднялись на уровень стратегического партнерства. Уверен, что мы заинтересованы в дальнейшем углублении отношений между Украиной и Азербайджаном на основе дружбы и взаимопонимания", - говорится в поздравлении.

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По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

"Я был бы рад видеть Вас в Киеве с официальным визитом при первой же благоприятной возможности для продолжения нашего личного диалога по широкому спектру актуальных вопросов между Украиной и Азербайджаном", - отметил президент Украины.

Автор: Степан Гутник

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  • Анатолик
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  • Анатолик
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  • ХОРТ
    Навіщо Алієву зустріч з віслюком???.. Він за своє життя іх стільки перебачив і у себе.
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