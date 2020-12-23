Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО
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С оккупированного Донбасса украинской стороне сегодня вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко.
Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий недавно попал на временно неподконтрольную территорию "по обстоятельствам, которые устанавливаются".