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Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО

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Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ. ФОТО
С оккупированного Донбасса украинской стороне сегодня вернули военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ Александра Пупко.

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий недавно попал на временно неподконтрольную территорию "по обстоятельствам, которые устанавливаются".

Украине вернули военнослужащего ВСУ Пупко, который находился на оккупированном Донбассе, - делегация в ТКГ 01

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Автор: Наталія Роп

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Дивно. 🙄 Хлопців тримають від 2014 року. Що це було?
  • Wrgg
    Видать сепары решили что вреда в ЗСУ от него точно будет больше чем пользы
  • Пан Перець
    Добре що так швидко, а там побачимо.
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