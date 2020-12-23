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Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

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Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года
Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью документа является определение концептуальных подходов и основных направлений Стратегии экономического развития Донбасса для создания нормативно-правовых, институциональных и организационных условий относительно формирования и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Согласно концепции, перезагрузка экономики Донбасса будет проходить в два этапа: первый – в действующих условиях на подконтрольной территории областей, второй – на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций.

В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики.

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Топ комментарии

  • Владислав Обужеванний
    Лучшая концепция - это полное прекращение связей с Лугандоном. Перекрыть границу, отключить воду, газ, свет, не выплачивать пенсии и пособия.
  • Apollo ee48865f
    Донбас не нужно восстанавливать и развивать, он должен остаться в руинах навсегда, как напоминание о том, что происходит, когда радостно встречаешь русские танки. Тамошнее население не питает любви к Украине, а поэтому должно жить в нищете для искупление своей вины. Потому что развитие ватного региона приведет к постепенному росту его влияния, что недопустимо. Напротив, нужно развивать центр и запад, чтобы создать образ райских и благополучных проукраинских регионов в противовес нищим и разрушеным антиукраинским. Это будет способствовать перемещению в поисках лушчшей жизни ватного населения на запад с последующей их ассимиляцией и постепенным решением ватного вопроса и проблемы их компактного проживания
  • Виктор Волик
    Вообще-то об этом надо бы спросить живущих ТУТ.
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