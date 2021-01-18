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В американском штате Калифорния из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna

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В американском штате Калифорния из-за аллергии хотят приостановить использование вакцины Moderna
Власти американского штата Калифорния хотят приостановить использование вакцины от коронавируса компании Moderna из-за случаев аллергии. Речь идет о приостановлении распространения конкретной партии вакцины.

Об этом сообщает местный сайт abc7.com, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о партии вакцины, которая поставлялась в Калифорнию с 5 по 12 января - более 330 тысяч доз были распределены между 287 поставщиками.

Как пишет издание, в одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часа после вакцинации. При этом не уточняется, какие именно аллергические реакции наблюдались у пациентов, а также в какой больнице ставили эти прививки.

"Исходя из крайней осторожности... мы рекомендуем, чтобы поставщики использовали другие доступные запасы вакцин и приостановили введение вакцин Moderna из партии 041L20A до завершения расследования CDC, FDA и компании Moderna", - заявила эпидемиолог Эрика Пан.

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Автор: Наталія Роп

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  • ПанСан
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  • Ksenia VB
    форум Цензора ЗАГАЛОМ український.
    а що ви тут забулись - питання.
  • Ksenia VB
    а як на росії в жопоруких ?
    все тіп топ ?
    скількох москаликів не дорахувались ?
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