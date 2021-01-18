Ребенок с антителами к COVID-19 родился в Болгарии, мать во время беременности болела коронавирусом

В городе Пазарджик родился ребенок с антителами к коронавирусу. Мать ребенка во время беременности болела COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает болгарское агентство BNR.

28-летняя женщина с коронавирусом из города Пазарджик родила ребенка с антителами к COVID-19. Ранее женщина поступала на лечение в больницу с высокой температурой, кашель - общее недомогание.

Контролируя ситуацию, врачи решили, что нужно сделать кесарево сечение, так как коронавирус вызвал изменения в плаценте и рост плода замедлился.

Малыш родился 2 кг 750 грамм и ростом 46 см.

По настоянию доктора Ивана Китова новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что у него также был контакт с COVID-19.

Ребенок здоров. После выписки из больницы он будет находиться под наблюдением врачей.

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