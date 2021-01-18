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Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО

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Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО
ФБР расследует дело о возможном похищении ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с целью его дальнейшей продажи российской разведки.

Об этом со ссылкой на ФБР сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 22-летней жительнице Пенсильвании по имени Райли Уильямс. 6 января во время штурма Капитолия она вместе с остальными участниками протеста ворвалась в здание и призывала их подняться наверх в кабинет Пелоси. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР 01

После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР, что видел запись, на которой она выносит ноутбук из офиса Пелоси. По его словам, женщина собиралась отправить устройство другу в Россию, чтобы тот потом передал устройство Службе внешней разведки. Но отправка сорвалась, и ноутбук до сих пор у женщины.

Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР 02

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Уильямс сейчас в бегах: она сменила номер телефона, удалила профили в соцсетях и скрывается от полиции.

Официально ее пока обвиняют только в нарушении общественного порядка и насильственном проникновении. Вопрос кражи ноутбука, как отметили в ФБР, "дело находится на стадии расследования".

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

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Автор: Ольга Лузан

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Топ комментарии

  • Pegas
    посадят дурепу лет на 20 за тупость
  • буков
    Класика, гадке каченя взяли на гачок, якийсь мордвин дуже "закохався" в неї, але їйому треба ноутбук.
  • Alexey Lexx
    В каждой стране есть своя "домбассятина",которая за бабло предаст и продаст и мать родную,а не то,что Родину
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