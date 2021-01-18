Американка во время штурма Капитолия могла украсть ноутбук Пелоси, чтобы продать его России, - ФБР. ФОТО

ФБР расследует дело о возможном похищении ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси с целью его дальнейшей продажи российской разведки.

Об этом со ссылкой на ФБР сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 22-летней жительнице Пенсильвании по имени Райли Уильямс. 6 января во время штурма Капитолия она вместе с остальными участниками протеста ворвалась в здание и призывала их подняться наверх в кабинет Пелоси. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР, что видел запись, на которой она выносит ноутбук из офиса Пелоси. По его словам, женщина собиралась отправить устройство другу в Россию, чтобы тот потом передал устройство Службе внешней разведки. Но отправка сорвалась, и ноутбук до сих пор у женщины.

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Уильямс сейчас в бегах: она сменила номер телефона, удалила профили в соцсетях и скрывается от полиции.

Официально ее пока обвиняют только в нарушении общественного порядка и насильственном проникновении. Вопрос кражи ноутбука, как отметили в ФБР, "дело находится на стадии расследования".

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.

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