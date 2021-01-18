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Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас

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Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает за разрешение для вакцинированных от коронавируса людей ходить в кино и рестораны.

 Об этом 17 января сообщил Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Издание отметило, что заявление Мааса противоречит позиции канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии, к которой он принадлежит.

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Маас заявил, что речь идет не о привилегиях, а об основных правах вакцинированных людей.

По его словам, государство ограничило людей в правах во время пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и снизить темпы распространения COVID-19.

Маас отметил, что пока неизвестно, могут ли вакцинированные инфицировать других людей, но "привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких" и это означает, что "устранена по крайней мере одна основная причина ограничения основных прав".

Издание пишет, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер отверг введение "особых прав" для вакцинированных. Маас возразил ему, заявив, что "это приведет к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, это конституционно оправдано".

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Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Oleg Mamont
    в лучших немецких традициях - тем кто не вакцинирован, нужно пришивать на рукав желтую звезду давида, что бы их из далека было видно ! )))))))))))
  • Стівен Стрибай
    А не вакцинированым почему нельзя? Какая от них угроза для вакцинированых. Чуствую, что близок тот час када будит вот так вот
    Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 10
  • Андрей Дидовик #479292
    Че? Испугались? Запахло трубой крематория? А вы думали эта ЛжеПандемия просто чтобы вас побаловать легким щекотанием? Через годик будут призывать убивать на месте всех не вакцинироыванных а либералы с этим не будут соглашаться и настаивать только на помещении в концлагеря навсегда.
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