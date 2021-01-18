Вакцинированным от коронавируса нужно разрешить ходить в кино и рестораны, - глава МИД Германии Маас
Об этом 17 января сообщил Bild, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Издание отметило, что заявление Мааса противоречит позиции канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократической партии Германии, к которой он принадлежит.
Маас заявил, что речь идет не о привилегиях, а об основных правах вакцинированных людей.
По его словам, государство ограничило людей в правах во время пандемии коронавируса, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и снизить темпы распространения COVID-19.
Маас отметил, что пока неизвестно, могут ли вакцинированные инфицировать других людей, но "привитый человек больше не будет отнимать у кого-то аппарат искусственной вентиляции легких" и это означает, что "устранена по крайней мере одна основная причина ограничения основных прав".
Издание пишет, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер отверг введение "особых прав" для вакцинированных. Маас возразил ему, заявив, что "это приведет к неравенству в переходный период, но пока для этого есть объективная причина, это конституционно оправдано".