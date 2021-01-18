Армия США закупит дроны для доставки боеприпасов на поле боя

Американские вооруженные силы опубликовали перечень требований к БПЛА, при помощи которых собираются пополнять запасы боеприпасов.

Соответствующий запрос Пентагон опубликовал на сайте федеральных закупок США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence News.

Ожидается, что в течение года производители оружия предложат им варианты "тактических автономных воздушных систем снабжения".

Эти дроны должны иметь возможность перевозить грузы массой до 363 кг при собственном весе до 590 кг. Дальность действия дрона должна быть не меньше 177 км, и к полету он должен быть готов не более чем через 15 минут после транспортировки.

Аппарат должен быть способен на автоматические взлет и посадку, а также автономный полет по заданному маршруту в условиях подавления сигналов GPS. Наконец, дрон должен быть создан по модульной схеме с открытой архитектурой.

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Предложения компаний будут приниматься до середины февраля, а оснастить армию дронами планируют к 2026 году.