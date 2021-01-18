Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что кандидатура Маркаровой была согласована президентом Украины, после этого была направлена нота на получение агремана, то есть согласия США на принятие этой кандидатуры в качестве посла Украины.
"Такой агреман получен, о чем уже также говорилось в прессе. Хотя, как правило, такие вещи не озвучиваются... Соответственно, последним этапом является издание указа Президента Украины о назначении послом Украины конкретного человека. Такой указ в ближайшее время появится. Думаю, что это логично, будет уже после проведения инаугурации (президента Байдена. - ред.) ", - сказал Жовква.
Комментируя смену посла Украины в Вашингтоне, заместитель руководителя ОП напомнил, что нынешний глава украинского диппредставительства в Вашингтоне Владимир Ельченко до этого более четырех лет работал постоянным представителем Украины в ООН и уже более года проработал в Вашингтоне.
"Поэтому это нормальная история, пять лет - средний срок для ротации посла. Вы знаете, в дипломатии есть такой термин, принцип, что каждый подлежит ротации. Поэтому, в данном случае, посол Ельченко, который является высоким профессиональным специалистом и одним из лучших наших дипломатов, будет отозван в Киев и займется дальнейшей дипломатической деятельностью", - отметил Жовква.