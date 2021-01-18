Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом

Штабы российского оппозиционера Алексея Навального по всей России немедленно готовятся к масштабным акциям, которые должны пройти в субботу, 23 января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

"Штабы Навального по всей стране немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января, не дожидаясь нового суда. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден", - говорится в сообщении.

"Мы все понимаем: единственная вина Навального в том, что он осмелился выжить после того, как Путин отравил его. И не только выжил, но и расследовал это покушение на убийство. То, что Путин за это бросил его в тюрьму - почти столь же гнусное преступление, как и само покушение. И, разумеется, одной только подготовкой к митингу 23 января наша работа и наша реакция не должнв ограничиться", - добавил Волков.

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Как сообщалось, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

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