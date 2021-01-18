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"Укрзализныця" установит камеры наблюдения в электричках и "красную кнопку" в кабинах машинистов, - Жмак

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"Укрзализныця" установит камеры наблюдения в электричках и "красную кнопку" в кабинах машинистов, - Жмак
"Укрзализныця" повысит уровень безопасности в пригородных поездах, в частности установит камеры наблюдения в вагонах и "красную кнопку" для вызова правоохранителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления предприятия Владимир Жмак.

"Если мы говорим об электропоездах, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - рассказал Жмак.

Также, по словам Жмака, в рамках такой модернизации в кабинах машинистов будет устанавливаться оперативная так называемая "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей для того, чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
    Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
  • Михаил Грушевский
    Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
  • Александр Лихошва
    Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
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