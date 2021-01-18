Так громко, как "слуги", еще никто не падал, - Порошенко о результатах довыборов в Броварах

Пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" отметил, что результаты голосования в Киевской области 17 января в очередной раз доказали - политсила является мощной общегосударственной проукраинской оппозиционной партией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Поздравляю с победой нашей команды на выборах мэра Борисполя. Она тем убедительна, что выиграли мы у единого кандидата от широкой неестественной коалиции. Ваш главный оппонент был единственным кандидатом от "слуг народа", от "Оккупационного платфомы", от "Батькивщины". Очевидно, люди решили, что это неестественный союз и правильно голосовать за представителя "Европейской Солидарности", - сказал Порошенко, поздравляя с победой в выборах Владимира Борисенко.

Лидер "ЕС" также сообщил, что на выборах в Броварской горсовет политсила лидирует среди парламентских партий и уступила лишь местному проекту: "Считаю, это тоже достойный и победный результат, особенно если учесть тот факт, что "слуги" докатились до того, что заняли в Броварах аж пятое место. Так громко еще никто не падал. "ЕС" в Броварах была единственной, кто боролся против ОПЗЖ".

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По словам пятого президента, довыборы в Борисполе и Броварах стали последней жирной точкой в ​​местных выборах: "Результаты и высокий уровень поддержки "ЕС" дают нам возможность еще раз перед всей страной заявить: "Европейская Солидарность" - главная оппозиционная сила, главная альтернативна власти дилетантов и непрофессионалов. Мы объединяем страну, потому что прошли в областных советах во всех без исключения областях, а в пяти регионах заняли первое место".

Он отметил, что в отличие от действующей власти "Европейская Солидарность" является командой, которая имеет стратегию развития - от ОТГ с децентрализацией до развития государства и его цивилизационного и геополитического вектора.

Порошенко призвал местные советы поддержать инициативу "ЕС" и требовать от властей увеличения объемов субсидий в Государственном бюджете.

Пятый президент также отметил, что еще одной насущной проблемой, требующей решения, является вакцинация от коронавируса. По его убеждению, из-за беспомощности правительства Зеленского местные органы власти должны предусмотреть финансирование для проведения вакцинации.

Напомним, ранее кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов.

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