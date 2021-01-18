Столичный полицейский задержан при получении $10 тыс. взятки за закрытие уголовного производства, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киеве полицейского, который требовал 10 000 долларов США за закрытие уголовного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что старший оперуполномоченный одного из подразделений Нацполиции требовал неправомерную выгоду от гражданина, который обвиняется в умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. За 10 тыс. американских долларов полицейский гарантировал человеку, что ему не сообщат о подозрении, а уголовное производство закроют. Он также обещал вернуть автомобиль, на который якобы наложен арест.

Правоохранители задержали фигуранта в столице возле собственного авто во время получения всей суммы взятки.

По данному факту продолжается досудебное следствие, начатое по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

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