Глава МИД Венгрии Сийярто приедет в Украину 27 января

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Украину 27 января.

Об этом сообщил "Радио Свобода" заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

Ранее в дипломатическом ведомстве Украины анонсировали этот визит, но точной даты не называли.

Петер Сиярто прибудет в Киев по приглашению украинской стороны. Как ожидается, он встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой и возможно будет подписан меморандум о перспективах развития двусторонних отношений между Украиной и Венгрией.

"Определено наше видение и мы получили предложения венгерской стороны. Дипломатический путь согласования не прекращался даже несмотря на существующие или возникающие проблемы. Мы движемся, и наша цель - нормальный, понятный диалог и сотрудничество, выгодное обеим сторонам. Это непросто. Но мы (Украина и Венгрия - ред.) не имеем какого-то конфликта, который невозможно решить. Есть противоречия, есть определенные нарушения (на наш взгляд) с венгерской стороны, и вы знаете, что есть уголовное дело, которое ведет Служба безопасности. Но мы открыты к обсуждению комплекса вопросов. Одновременно есть "красные линии", которых мы будем держаться и относительно функционирования украинского языка, и о системе образования и т.д.", - отметил Боднар.

По его словам, после визита Сийярто Киев также может посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Стороны обсуждают возможность этого визита.

При этом Боднар отметил, что в поиске компромиссов с Венгрией Украина не изменит собственные интересы.

"Формальности в наших отношениях (Украины и Венгрии - Ред.) ни к чему не приводят. Нам надо выйти с решением вопросов, которые снимали бы с повестки дня, как мы считаем, политизированную тему о якобы нарушении прав венгерского меньшинства (в Украине. - Ред.) и двигаться дальше в развитии двусторонних отношений. В развитии партнерства НАТО, в европейской интеграции и т.д.", - отметил заместитель главы МИД.

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