Одиночные пикеты в поддержку Навального начались в России, есть первые задержанные

В центре Санкт-Петербурга у Гостиного двора днем 18 января началась серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Медуза".

Полицейские задерживают участников пикетов практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты. К настоящему моменту задержаны менее десятка человек.

"Сейчас на площади перед Гостиным двором находятся несколько десятков человек, многие из них - зеваки. Полиция в мегафон предупреждает собравшихся об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требует разойтись", - отмечает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо инициировать новые санкции против РФ из-за ареста Навального, - глава МИД Латвии Ринкевич

Ранее сообщалось, что штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом.

Сегодня, 18 января, Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

Напомним, 15 января прокуратура Москвы заявила о недопустимости массовых мероприятий в аэропорту "Внуково" в день, когда туда собирался прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный.

17 января возле аэропорта Внуково, должен был прилететь из Германии оппозиционный политик Алексей Навальный, заметили автозаки. Ближе к прилету сотрудники ОМОНа "зачистили" зону перед металлоискателями у входа в терминал аэропорта Внуково. По данным СМИ на 19:30 по московскому времени, задержан 21 человек.

Самолет с Навальным сел в Шереметьево. На паспортном контроле политика задержали, так как ранее Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила его в розыск. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный.

Во время короткого общения с журналистами в аэропорту незадолго за своего задержания, политик подчеркнул, что счастлив вернуться на родину и не боится за свою судьбу.

После задержания Навального привезли в отделение полиции в подмосковном городе Химки.

Также читайте: Европарламент завтра обсудит задержание Навального в РФ