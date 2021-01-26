Задолженность 16 газоснабжающих компаний за газ перед Нафтогазом составляет почти 13 млрд грн

Хозяйственный суд Киева решением от 8 декабря 2020 обязал НАК "Нафтогаз Украины" обнародовать, что информация о том, что "Газопоставляющие компании РГК с 1 августа не рассчитываются с Нафтогазом за газ для населения" является недостоверной, порочащей и унижающей деловую репутацию Общества с ограниченной ответственностью "Региональная газовая компания".

По сообщению Нафтогаза, он выполнил решение суда, однако отмечает, что речь идет именно о формулировке "газоснабжающие компании (газсбыты) РГК", информирует 24.

В сентябре 2020 Нафтогаз обратил внимание, что 16 газосбытовых предприятий с августа 2020 перестали гасить задолженность за природный газ, полученный в рамках спецобязательств (ПСО).

В тексте Нафтогаз использовал терминологию по мониторингу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

НКРЭКУ, которая мониторит энергетические рынки, в мониторинге рынка за второй квартал 2020 указывает: "около 70% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых являются собственностью операторов ГРМ (объединенных под брендом" Региональная газовая компания "5) (далее - поставщики РГК)".

НКРЭКУ ссылается на данные сайта 104.ua, который указывает, что 20 облгазов являются пользователями бренда РГК.

Хозяйственный суд Киева пришел к выводу, что данные НКРЭКУ, которая является государственным регулятором в секторе энергетики - это не факт, а оценочное суждение. Потому что регулятор применяет слова "по оценке НКРЭКУ".

Однако вопрос объема долгов поставщиков и уровень их расчетов за газ с "Нафтогазом Украины" в этом деле не исследовалось.

Поэтому, обращает внимание Нафтогаз, по данным открытых источников (сайт 104.ua), брендом РГК пользуются 20 газораспределительных компаний: ОАО "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", " Запорожгаз "," Ивано-Франковскгаз "," Киевоблгаз "," Криворожгаз "," Львовгаз "," Николаевгаз "," Ривнегаз "," Сумыгаз "," Харьковгаз "," Тысменицагаз "," Харьковгоргаз "," Хмельницкгаз "," Черновцыгаз "," Черниговгаз ".

Из них - 16 операторов ГРМ единолично владеют 16 поставщиками газа ООО "ВИННИЦАГАЗ СБЫТ", "ВОЛЫНЬГАЗ СБЫТ", "Днепропетровскгаз СБЫТ", "ЖИТОМИРГАЗ СБЫТ", "ЗАКАРПАТГАЗ СБЫТ", "ЗАПОРОЖГАЗ СБЫТ", "ИВАНО-ФРАНКОВСКГАЗ СБЫТ", "КИЕВОБЛГАЗ СБЫТ", "ЛЬВОВГАЗ СБЫТ", "НИКОЛАЕВГАЗ СБЫТ", "РОВНОГАЗ СБЫТ", "СУМЫГАЗ СБЫТ", "ХАРЬКОВГАЗ СБЫТ", "ХМЕЛЬНИЦКГАЗ СБЫТ", "ЧЕРНОВЦЫГАЗ СБЫТ", "ЧЕРНИГОВГАЗ СБЫТ".

Долг этих 16 сбытовых компаний за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" достиг 12,8 млрд грн.