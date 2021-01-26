Две французские вакцины-кандидата против COVID-19 сняты с испытаний и объявлены неудачными

Еще две вакцины-кандидата против коронавируса сняты с испытаний на людях и объявлены неудачными разработками.

Как сообщили в парижском Институте Пастера, виной всему – неутешительные результаты испытаний на фазе I: препараты хорошо переносились добровольцами, но вызывали более слабый иммунный ответ, чем при естественной инфекции SARS-CoV-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Спонсировал обе разработки – V590 и V591 – американский гигант Merck, старейшая в мире фармкомпания (с 1668 года).

Первый препарат был основан на ослабленном (и потому безобидном) вирусе кори: он генно-модифицирован геном, который кодирует S-белок коронавируса. В июне 2020-го Merck приобрела австрийскую фирму Themis Bioscience для разработки этого кандидата в вакцины, в августе было запущено клиническое исследование.

Второй кандидат основан на другом векторе – вирусе везикулярного стоматита (этот вектор Merck успешно применила при создании первой одобренной вакцины от Эболы). Компания в партнерстве с IAVI разрабатывала вакцину против ковида в виде таблеток и получила от властей США на это $38 млн. 30 сентября была начала фаза I.

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25 января 2021 года оба препарата объявлены неудачными. Несмотря на фиаско, разработчики покажут результаты фазы в рецензируемом журнале. Это вторая и третья вакцины от ковида, которые прекращены: первой в декабре был кандидат от Университета Квинсленда.

Институт Пастера, между тем, продолжит проработку двух других вариантов антиковидных вакцин: векторной на основе безвредного лентивируса – для вакцинации через нос (разработка TheraVectys, дочки Института), и ДНК-вакцины, которая работает аналогично мРНК-вакцинам Pfizer/BioNTech и Moderna. Оба препарата находятся в конце фазы доклинических исследований (предшествует тестированию на людях).

Надежды Франции связаны также с ведущей фармкомпанией страны Sanofi: там объявили, что ее вакцина, возможно, будет готова в лучшем случае к концу этого года.

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Merck же планирует сосредоточиться на создании двух терапевтических лекарств от ковида: MK-4482 (молнупиравир) и MK-7110.

MK-7110 – рекомбинантный белок для снижения сильнейших воспалительных реакций в организме. Первые результаты фазы III показали снижение риска смерти или дыхательной недостаточности более чем наполовину у пациентов, госпитализированных с умеренной до тяжелой степенями болезни. Финальные результаты ожидаются в первом квартале.

MK-4482 – противовирусный препарат для приема через рот, разработан вместе с Ridgeback Bio. Проходит фазу II / III, первые результаты ожидаются в мае.

2 декабря 2020 года Merck, профильный инвестор Moderna, продал свою долю в этой компании, которая совершила прорыв с мРНК-вакциной.