Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела возле Хутора Вильный. За сутки - 7 нарушений режима "тишины", - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в пресс-центра ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 25 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120-мм калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Хутор Вильный, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил ранение один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", возле Тарамчука противник дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Водяного, что на Приазовье и Павлополя оккупанты использовали против наших защитников стрелковое оружие, а неподалеку Водяного - еще и подствольный гранатомет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - сказано в сообщении.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - cообщили в пресс-центре штаба ООС.