За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538

В Украине по состоянию на утро вторника, 26 января, зафиксированы 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализирован - 891 человек;

летальных случаев - 133;

выздоровели - 12 538 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 197 107 человек;

выздоровели - 965 835 человек;

летальных случаев - 22 057;

проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - рассказал Степанов.





