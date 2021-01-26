За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 891 человек;
летальных случаев - 133;
выздоровели - 12 538 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 197 107 человек;
выздоровели - 965 835 человек;
летальных случаев - 22 057;
проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - рассказал Степанов.