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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538
В Украине по состоянию на утро вторника, 26 января, зафиксированы 2 779 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 января 2021 года. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02госпитализирован - 891 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02летальных случаев - 133;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02выздоровели - 12 538 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 02осуществлено тестирований за сутки - 32 030 (в том числе методом ПЦР - 16 589, методом ИФА - 15 441).

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За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 01

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07заболели - 1 197 107 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07выздоровели - 965 835 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07летальных случаев - 22 057;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 07проведено ПЦР-тестов - 6 125 257.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 133 человека, выявлены 2 779 новых случаев, выздоровели - 12 538 13

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Андрей Сафhjyjd
    Помирають, як при 15000 нових випадків кожен день. Які ж зелені брехливі, що Зе, що Стебанов
  • aleks kyb
    Нужна просто перестать тестировать. Аминь.
  • Joshua Merlin
    УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID
    «Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
    «Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
    У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
    Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
    В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
    Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
    При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
    Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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