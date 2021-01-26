В Украине важно воспитать культуру вакцинации: от коронавируса готовы прививаться менее 50% населения, - Шмыгаль
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В Украине важно воспитать культуру прививок - для этого будет проводиться коммуникация с разными группами населения.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно воспитать культуру вакцинации у людей, потому что сегодня по разным социологическим опросам, менее 50% готовы вакцинироваться. Но на самом деле это очень важный элемент противодействия коронавирусу", - сказал глава правительства.
Он добавил, что в Украине будут проводить коммуникацию с разными группами населения для поощрения прививок от коронавируса.