COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 100 млн, умерли уже 2,1 млн человек

По состоянию на утро 26 января в мире зарегистрировали 449 094 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 597 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 100 286 788 случая инфицирования, из них 449 094 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 149 507 человека, из них 9 597 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 72,3 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 27-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 10.