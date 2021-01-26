Загруженность коек в COVID-больницах по Украине составляет 28,6%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 26 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской, Николаевской, Черновицкой областях, а также в Киеве.
Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 190,8 на 100 тыс. населения.
Самая высокая загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь в Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой областях.