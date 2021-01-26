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Антикарантинные протесты в Нидерландах: митингующие бросали в полицию камни, правоохранители применяли водометы. Задержаны 250 человек. ВИДЕО

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Третью ночь подряд продолжаются антикарантинни протесты в Нидерландах. По всей стране задержали уже более 250 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января. 

Массовые акции прошли в Роттердаме, Амстердаме и Гааге. Митингующие - это в основном молодежь. Они бросали в полицию камни и били витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, также копы стреляли в воздух.

Следует заметить, что протесты в стране начались после того, как правительство ввело по всей стране комендантский час. К слову, это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Штраф за его нарушение - 95 евро. Бары и рестораны в Нидерландах не работают с октября. В декабре закрыли школы и магазины с товарами не первой необходимости. Все это, говорят чиновники, для сдерживания пандемии коронавируса. 

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Как сообщалось, Франции готовятся ввести уже третий с начала пандемии локдаун. Из-за распространения так называемых британского и южноафриканского штаммов, которые, вероятно, могут быть более заразными, чем те, что до сих пор проявляли в Европе. Магазины и школы во Франции в основном открыты, рестораны закрыты. По всей стране действует комендантский час от 18:00 и до 06:00. В это время закрываются все магазины, прогулки или спорт на улице запрещены. 

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Топ комментарии

  • Ybaldy
    Маразм крепчает.
    Высосанная из куя пандемия уже *****^а даже голландцев.
    )
  • VOLVO XC 70
    причем правительство Нидерландов так переусердствовало с коменданстким часом что переплюнуло по жестокости и абсурду меры которые вводились при оккупации Нидерландов немцами в годы 2-й Мировой войны...
  • Олег Грель #462251
    Респект. Пора выносить ковидобесов.
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