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Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию. Это будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший в донагрузку, - Криклий

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Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию. Это будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший в донагрузку, - Криклий
В Украине готовят к концессии шесть вокзалов, включая киевский. Это может помочь развивать эти объекты и иметь прозрачные поступления от них.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, передача вокзалов в концессию может сделать объекты неубыточными.

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"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - пояснил он.

По словам Криклия, это начнется уже в этом году, будут запускать концессионные конкурсы.

"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - заявил он.

Также министр объяснил, почему государственные аэропорты не передают в концессию. По его словам, Украина не хотела бы их "дешево отдавать".

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"Поэтому по тем концессионным проектам, государственным аэропортам мы взяли паузу до периода, когда авиация восстановится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов - там другая ситуация. Они все равно должны находить какого-нибудь постоянного стратегического партнера", - отметил он.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Привет
    Очередное Г+Г от зеленого стада....
  • Andre2014
    че криклий видать ты и сюда свою лапку наложил, что вход на вокзал будет платным? ну почему криклия не учит опыт развитых стран, германия передала железку в конфессию, в итоге еле потом вытянули из провальной конфессии... вот я не заметил изменений в лучшую сторону ни в одном начинании криклия, обычно становится очень дорого и хуже...
  • Oljik
    Формат 1+1 з елементами Квартал-95.
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