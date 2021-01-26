Шесть вокзалов готовят к передаче в концессию. Это будет в формате 1+1: один большой вокзал и один меньший в донагрузку, - Криклий

В Украине готовят к концессии шесть вокзалов, включая киевский. Это может помочь развивать эти объекты и иметь прозрачные поступления от них.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, передача вокзалов в концессию может сделать объекты неубыточными.

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"Это будет, скорее всего, как нам рекомендует наш партнер Всемирный банк, IFC, в формате 1+1: то есть один большой вокзал и один меньший вокзал. Тогда мы можем находить стратегического концессионера, который заинтересован в большом вокзале. Маленький ему будет в донагрузку", - пояснил он.

По словам Криклия, это начнется уже в этом году, будут запускать концессионные конкурсы.

"Мы планируем сейчас киевский с винницким вокзалом. Потом у нас Николаев, Днепр, Харьков и Чоп. Относительно этих объектов еще изучаем, как лучше их можно скомплектовать в этом формате 1+1. Возможно, Чоп будет идти в паре со Львовом, потому что это более логично, учитывая локацию", - заявил он.

Также министр объяснил, почему государственные аэропорты не передают в концессию. По его словам, Украина не хотела бы их "дешево отдавать".

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"Поэтому по тем концессионным проектам, государственным аэропортам мы взяли паузу до периода, когда авиация восстановится. Относительно региональных аэропортов, которые на балансе облсоветов - там другая ситуация. Они все равно должны находить какого-нибудь постоянного стратегического партнера", - отметил он.