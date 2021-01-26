Для нашего с Вербицким похищения собрали группу из 20 членов клуба единоборств, вели нас милицейские тихари, - Игорь Луценко

Экс-нардеп "Батькивщины", активист Майдана Игорь Луценко рассказал о деталях своего похищения во время Революции Достоинства в 2014. Тогда ему удалось выжить, а Юрию Вербицкому, похищенному вместе с ним, нет.

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Почти вся группа бойцов была набрана в одном из клубов единоборств Белой Церкви... Это были простые ребята из Белой Церкви, которые таким образом зарабатывали деньги. Известно, что их было до двадцати человек. Это такая группа, которая рассредоточилась по территории Октябрьской больницы. Такое впечатление, что там должна была пройти какая-то битва, а не наш с раненым Вербицким приезд", - рассказал Луценко.

По его словам, их с Вербицким "вели".

"У меня есть подозрение: если было санкционировано судом наблюдения, то за нами милицейские тихари наблюдали и на месте похищения, вероятно, было взаимодействие между группами титушек и милиционеров", - сообщил Луценко.

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Он также рассказал, что на данный момент расследовано около 40% дела, которые касаются группы похитителей. В оставшиеся 60% он относит милиционеров и заказчиков.

"Я туда "закладываю", в основном, милиционеров. Это группа наружного наблюдения (которые были на месте), те, кто сливали мои телефонные разговоры (отзванивались "титушкам" и рассказывали, куда я поеду). Я даже не говорю о заказчиках. Это 20 последних и главных процентов, до которых нам еще долго идти. Я вообще не думаю, что мы к ним доберемся в нынешних исторических условиях. Потому что они находятся в России, где уже и гражданство получили. Их никто отдавать не будет. Ведь это политическое преследование", - отметил Луценко.

По версии следствия, 21 января 2014 года группа злоумышленников похитила из помещения Александровской клинической больницы города Киева активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Они пытали их, а Юрия Вербицкого - убили.

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Как отмечают в Офисе генпрокурора, за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечено 15 лиц, в отношении двух из них дела рассматриваются судами; 11 человек объявлены в розыск, в отношении двух - завершено так называемое "заочное" специальное досудебное расследование (in аbsеntiа).

Полный текст интервью с Игорем Луценко читайте по ссылке.