Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон
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Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет SputnikNews.tj.
"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон.
По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.
При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.
10 июня 2020 года в Таджикистане приняли законопроект – он предусматривает тюремное заключение за распространение COVID-19 по неосторожности.