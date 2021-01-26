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Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон

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Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет SputnikNews.tj.

"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон.

По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.

При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 100 млн, умерли уже 2,1 млн человек

10 июня 2020 года в Таджикистане приняли законопроект – он предусматривает тюремное заключение за распространение COVID-19 по неосторожности.

Топ комментарии

  • винтовка
    Было два случая,но их растреляли и больше больных нет
  • Герхард
    Отлично. Почти как ЗЕ.

    Так вот ЗЕ не еврей. ЗЕ - сраный совковый чурбан наподобие "лидера Таджикистана".
  • violator
    Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон - Цензор.НЕТ 9514
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