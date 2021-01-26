Контрразведка СБУ разоблачила факт хищения военного имущества на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на украденных узлах. По результатам проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано дельцам и планировалось для экспорта в одну из стран азиатского региона, также обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.
Продолжается досудебное следствие.
Мероприятия по пресечению противоправной деятельности осуществлялись совместно со Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Черниговской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Черниговского гарнизона Центрального региона.